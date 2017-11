Cagliari, 13enne investito sulle strisce in via Is Mirrionis

Incidente nella serata di lunedý nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari. Una cinquantenne cagliaritana, nel percorrere in auto la via Is Mirrionis con direzione piazza San Michele, non ha dato la precedenza ad un tredicenne cagliaritano che attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali situate in prossimitÓ della stazione di servizio Ip. A seguito dell'urto il giovane Ŕ stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima TrinitÓ con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.