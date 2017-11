Sull'Italia torna il maltempo

"Prossimi giorni turbolenti sull'Italia con aria artica che dilagherà sull'Europa raggiungendo anche il Mediterraneo, dove alimenterà due perturbazioni". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "Tra mercoledì e giovedì il primo fronte porterà piogge e temporali soprattutto al Centrosud, con fenomeni anche intensi. Piogge particolarmente abbondanti sono attese tra basso Lazio, Campania, Molise interno, poi anche Calabria e Sicilia, specie versanti tirrenici, con picchi anche di 80-100mm e possibili locali criticità. Tra venerdì e il weekend attesa la seconda passata di precipitazioni ancora una volta con target principale il Centrosud, ma con seppur marginale coinvolgimento anche del Nord".

"Le regioni settentrionali saranno più ai margini dell'azione ciclonica, ma comunque interessate da nubi e qualche debole precipitazione, nevosa anche a quote collinari, in particolare sul Nordest" – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – "giovedì breve tregua con maggiore soleggiamento sul Nordovest, ma tra venerdì e sabato nuovo peggioramento con precipitazioni sparse ancora una volta nevose in collina, se non a tratti fino in pianura tra basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia occidentale ed entroterra ligure. Fiocchi a quote collinari anche sulla dorsale toscana settentrionale; poco o nulla su Alpi ed estremo Nordest".

"I venti saranno in deciso rinforzo su tutti i settori, in genere di Maestrale sulla Sardegna, tra Ponente e Libeccio altrove con raffiche anche di oltre 70-80km/h e mari molto mossi o agitati. Dopo il temporaneo richiamo di aria più calda mercoledì sulle regioni centro-meridionali, le temperature saranno in calo ovunque, portandosi su valori pienamente invernali al Nord. Farà molto freddo sulle Alpi con gelate fino al fondovalle, mentre sulle pianure del Nord le massime spesso saranno inferiori agli 8-10°C, entro il weekend anche al Centro" concludono da 3bmeteo.com.