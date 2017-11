Cagliari, scontro in viale Bonaria: ragazza di 15 anni in ospedale in codice rosso

Incidente stradale nel primo pomeriggio in viale Bonaria a Cagliari. Uno scooter guidato da un quindicenne cagliaritano ha tamponato una Opel Corsa condotta da una cagliaritana di 36 anni. I veicoli si sono scontrati tra viale Bonaria e via Barone Rossi. Ad avere la peggio è stata una ragazza che sedeva nel posto del passeggero dello scooter: una ragazza cagliaritana di 15 anni, è stata sbalzata dal motorino finendo al suolo. E' stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso: se la caverà con dieci giorni di cure. Il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto il conducente non aveva raggiunto i requisiti di età per il trasporto di passeggeri. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.