Cagliari, caccia agli evasori totali: società evade 655mila euro

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle del gruppo di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società con sede nel capoluogo ed operante nel settore edilizio. Dalle indagini è emerso che la società si configura come evasore totale. E' stata accertata la sottrazione di ricavi per complessivi 655mila euro e un’evasione Iva per 63mila euro.