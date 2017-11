Traffico: domenica 3 dicembre modifiche per la 10^ Mezza maratona Cagliari Respira

In particolare, secondo l'ordinanza n. 3125 del 30 novembre 2017 a firma del dirigente del Servizio Mobilità del Comune, sono disposte le seguenti prescrizioni:



- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle ore 00,00 alle ore 14,00 di domenica 3 dicembre 2017, nelle vie: Diaz (tra la via Stazione Vecchia e la via Sonnino), Roma (in entrambi i lati tra la piazza Amendola fino il viale Trieste), largo Carlo Felice (tutto in entrambi i lati e parcheggi centrali), Mameli (tra la via Caprera e il largo Carlo Felice su ambo i lati), Caprera (da via Mameli al corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II (da via Caprera al viale Trento su ambo i lati), Trento (dal corso Vittorio Emanuele II al viale Sant'Avendrace su ambo i lati), Trieste (da via Pola al viale Sant'Avendrace su ambo i lati), Trieste (da via Pola fino la via Roma prolungamento sul lato destro nel medesimo senso di marcia), Caboto (da Calata Dei Trinitari a viale Diaz)

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, nella fascia oraria 7,00-14,00 per il 3 dicembre 2017, nelle vie: La Palma (da via Tramontana fino ingresso Parco Molentargius);

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle 14,00 di sabato 2 dicembre 2017 alle ore 14,00 di domenica 3, nelle vie: Dello Sport (tutta su ambo i lati), Rockfeller (da viale Diaz a via Pessagno sul lato destro nella medesima direzione di marcia), Pessagno (da via Rockfeller a piazza Puddu su ambo i lati);

- Istituzione del divieto di transito al traffico veicolare, nella fascia oraria 7,00 sino a fine gara per domenica 3 dicembre 2017, nelle vie: Diaz (tra la piazza Scopigno fino la via siracusa), Diaz (tra la via Stazione Vcchia e la piazza Amendola), Diaz (tra la piazza Amendola e la via Caboto), Caboto (tra la via Salvatore Ferrara e il viale Diaz), piazza Amendola (eccetto i veicoli che la percorrono provenienti dal viale Bonaria e dalla via XX Settembre e diretti nel viale Regina Margherita), Roma (lato portici su ambo i sensi di marcia tra la piazza Amendola fino la via Sassari), Roma (corsia mezzi pubblici), largo Carlo Felice (su ambo i sensi di marcia), piazza Yenne, Mameli (da via Pola al largo Carlo Felice), Caprera (da via Mameli fino corso Vittorio Emanuele II), Palabanda (tra la via Carbonazzi fino e corso Vittorio Emanuele II), Tigellio (tra la via Carbonazzi e corso Vittorio Emanuele II); corso Vittorio Emanuele II (tra la via Caprera fino il viale Trento), Pola, Carloforte, Trento (su ambo i sensi di marcia tra il corso Vittorio emanuele II e il viale Santa Avendrace), Trieste (su ambo i sensi di marcia tra il viale Santa Avendrace e la via Roma), Roma (prolungamento tra il viale Trieste fino la via Sassari), viale Campioni D'Italia e viale Poetto (dalla piazza Scopigno fino la piazza Arcipelaghi nella corsia dei mezzi pubblici), Lungomare Poetto (dalla piazza Arcipelaghi fino al confine amministrativo comunale nelle corsie destinate ai podisti e ai ciclisti), pista ciclabile Su Siccu / La Palma, Caboto (tra il Molo Sant’Elmo fino la piazza Marco Polo), piazza Marco Polo (tra la via Caboto e il viale Diaz).