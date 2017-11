"Troppi ciclisti sulla Sella del Diavolo". La denuncia degli ambientalisti

"Le associazioni ecologiste Gruppo d'Intervento Giuridico onlus e Amici della Terra - si legge in una nota - sono state quelle che ormai una quindicina di anni fa con la realizzazione del sentiero naturalistico ed archeologico hanno promosso la riscoperta e la fruizione pubblica della Sella del Diavolo, promontorio demaniale militare fra i più rilevanti gioielli naturalistici e storico-culturali del Mediterraneo.



L'esigenza era, allora, anche evitare opere pubbliche tanto dispendiose quanto assurde in un contesto ambientale e paesaggistico così delicato e già a rischio idrogeologico: la Sella del Diavolo si poteva – e si può – fruire senza funivie, senza obelischi e monumenti vari.



Men che meno c'è bisogno di nuovi sperperi di denaro pubblico, per iniziative improbabili, c'è stato un intervento comunale di sistemazione ambientale e messa in sicurezza, mentre l'ormai notevole fruizione pubblica da parte di tanti escursionisti più o meno attenti ai valori naturalistici dell'area ha bisogno di una non più procrastinabile regolamentazione.



In particolare è il caso dei tanti, troppi, ciclisti in mountain bike, spesso poco attenti agli escursionisti a piedi e, soprattutto, incuranti dei danni al fondo naturale in calcare e alla vegetazione: purtroppo, sono ormai frequenti i tagli alla macchia mediterranea per aprire nuovi percorsi.



Addirittura sono state patrocinate dal Comune di Cagliari manifestazioni sportive con percorsi di centinaia di mountain bike.



La Sella del Diavolo - demanio militare – ramo Esercito e ramo Marina - è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e in parte con vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.). Sono presenti i due siti di importanza comunitaria (S.I.C.) "Torre del Poetto" (codice ITB042242) e "Monte S. Elia, Cala Mosca e Cala Fighera" (codice ITB042243) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora, ed è prevista quale riserva naturale regionale "Capo S. Elia" (legge regionale n. 31/1989 – Allegato A).



Il piano di gestione dei S.I.C. "Torre del Poetto" e "Monte S. Elia, Cala Mosca e Cala Fighera", approvato con decreto Assessore Difesa Ambiente Regione autonoma Sardegna n. 3 dell'11 febbraio 2011 prevede, quali prescrizioni e indirizzi specifici, il divieto di apertura di nuovi sentieri e il mantenimento di quelli esistenti "solo al fine di una loro percorribilità pedonale".



Le associazioni ecologiste Gruppo d'Intervento Giuridico onlus e Amici della Terra hanno, quindi, nuovamente chiesto (30 novembre 2017, una prima richiesta è stata effettuata il 13 febbraio 2017) al Comune di Cagliari (soggetto gestore dei S.I.C.), al Ministero dell'Ambiente (Ministro e Direzione generale Protezione della Natura), al Servizio Tutela della Natura della Regione autonoma della Sardegna e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale l'adozione delle opportune misure di salvaguardia e difesa delle condizioni naturalistiche della Sella del Diavolo, fra cui la limitazione dell'accessibilità con mountain bike".