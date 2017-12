Dopo le frane riapre la Ss 554

Nel pomeriggio sarà riaperta al traffico la strada statale 554 “Cagliaritana” a doppio senso di circolazione e a quattro corsie, tra gli svincoli di Gannì (km 18,200) e Santu Lianu (km 24,500 - località Frapponti), nei territori comunali di Maracalagonis, Quartucciu e Quartu S. Elena, nella Città Metropolitana di Cagliari.

La riapertura è stata disposta a seguito della conclusione dei lavori di ripristino del tratto franato. L’ultimazione degli interventi, che hanno riguardato il ripristino definitivo del corpo stradale al km 21,000 ed in particolare la realizzazione di un’opera di sostegno al piede del rilevato e di un sistema di drenaggio profondo, oltre che la completa ricostruzione del corpo stradale, ha consentito la riapertura totale al traffico di entrambe le carreggiate. Tra il km 20,800 e il km 21,500 rimarrà in vigore temporaneamente il limite di velocità di 50 km/h per consentire il completamento in sicurezza di alcuni interventi di finitura delle opere.