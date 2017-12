Prestiti da usura a un artigiano, arrestato imprenditore a Olbia

L’attività giunge al termine di una articolata attività di indagine a contrasto dell’usura e dell’esercizio abusivo di attività finanziaria. L’indagine è iniziata nel periodo estivo ed è stata svolta con l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali. Nella fase preliminare di acquisizione delle informazioni è emerso un quadro indiziario di rilievo: l’indagato, sebbene non noto per precedenti specifici, avrebbe fatto leva sullo stato di necessità di un artigiano, ottenendo, a fronte di un prestito di 27mila euro avvenuto nel 2008, una somma tre volte quella iniziale.

I successivi riscontri hanno permesso di appurare come, dal 2008, la vittima abbia restituito la somma di oltre 90.000 euro al netto di prestazioni lavorative effettuate e quantificate in quasi diecimila. Inoltre, per estinguere definitivamente il debito, è emerso che la vittima avrebbe dovuto restituire ulteriori 100.000 euro, per un importo totale superiore a 200.000 euro alla somma ricevuta. Nel corso delle conversazioni intercettate venivano paventati scenari critici in caso di mancata collaborazione per via di sedicenti altri soggetti finanziatori occulti, in modo da determinare nella vittima uno stato psicologico di pericolo tale da portarla a cambiare le proprie abitudini e a noleggiare un altro automezzo per il timore di atti intimidatori anche contro i propri familiari. L’attività illecita è stata interrotta dall’intervento delle Fiamme Gialle di Olbia che hanno assistito alla consegna di denaro da parte della vittima.