Pabillonis, legati in casa e rapinati: banditi in fuga con 10mila euro

Rapina sabato notte a Pabillonis dove intorno alle 21.30 tre individui coperti da passamontagna hanno fatto irruzione nell'abitazione Giuliano Loi, 70enne imprenditore del posto. In casa c'erano anche la moglie Zenira Corda, 69 anni, e una dipendente. I malviventi dopo aver immobilizzato i tre hanno messo a soqquadro la casa dalla quale hanno portato via due fucili e denaro in contanti pari a 10mila euro. Poi la fuga.