Tentata rapina a Cagliari nel 2016, scattano gli arresti

Operazione dei carabinieri dalle prime ore della mattina in provincia di Nuoro. I militari stanno eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Cagliari, con perquisizioni personali e locali, per i reati di “tentata rapina pluriaggravata”, “porto di arma clandestina”, “ricettazione” e “danneggiamento seguito da incendio”. L’operazione arriva alla conclusione di una articolata attività di indagine che ha individuato i responsabili di una grave tentata rapina a mano armata avvenuta nell'estate 2016 a Cagliari.