Cagliari, apre il Mercatino di Natale di piazza Del Carmine

Natale è una passione che accomuna Francesca, Giovanni, Laura, Narcisio, Fabrizio, Mariella, Anna, Giorgia e, tra gli altri, Hosni, Mario, Abrahmo e Clemente, la brigata dei quarantaquattro del Mercatino da oggi aperto in piazza Del Carmine a Cagliari. Circa mille metri quadrati di esposizione di dolci e pane, salumi e formaggi, articoli da regalo e abbigliamento, vini, olio e molto altro, sino al prossimo 28 dicembre.



Per l’assessora Marzia Cilloccu è “un’iniziativa importante, una tradizione che esalta uno dei luoghi simbolo di Cagliari, con nuove casette bianche che si adattano perfettamente alle sue suggestioni ottocentesche, ma che mette anche in risalto le sue professionalità”. Come quella dell’associazione dei venditori ambulanti ULAAS che, profittando di un bando comunale, saprà certamente offrire ai turisti e ai visitatori un’occasione in più per visitare la città.



“Dalla piazza Del Carmine - ha aggiunto la titolare delle Attività produttive e Turismo – chiunque potrà raggiungere facilmente a piedi le vie dello shopping” e passeggiando sotto le luminarie, fare buoni affari.



Ne è sicura anche la presidente di ULAAS, Cecilia Congiu, che, sottolineando la complicità fra gli operatori, ha annunciato la possibilità di una proroga della durata del Mercatino. Previsti anche momenti d’animazione sopratutto per i più piccoli.



L’invito è sempre di utilizzare i mezzi pubblici. E dalla piazza Del Carmine è ancora più facile, collegata com’è alla Stazione dei treni, a quella dei pullman Arts e alle principali linee Ctm.