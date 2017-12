"La Sella del Diavolo potrebbe crollare" - FOTO

"Da anni - si legge in una nota delle associazioni - auspichiamo un intervento per la Sella Del Diavolo miralo a consolidare e a tramandare ai posteri il simbolo naturale per eccellenza della città di Cagliari. Tuttavia, le nostre, sono rimaste come parole al vento: inascoltate, eppure oggetto di segnalazioni e di richieste specifiche. Le ultime immagini (in basso) scattate da Roberto Brughitta lo scorso weekend non lasciano spazio all'immaginazione: il pomolo calcareo della leggendaria Sella si sta assotiliando sempre più, perché perde pezzi velocemente. La roccia che compone questo sito, fatta di calcare miocenico, si sgretola tra polveri e massi che si staccano sempre più. Come mai non si interviene? Il monumento naturale per eccellenza dell'intero compendio è in rovina, certo per processi naturali ai quali però l'uomo, potrebbe porre rimedio".