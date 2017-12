Cagliari, topo d'auto fermato in via Monte Santo

Un uomo di 41 anni già noto alla giustizia, L.G, è stato arrestato nella notte di lunedì dalla polizia per tentato furto aggravato. E' stato fermato in via Monte Santo mentre rovistava all'interno di un'auto parcheggiata. L'uomo è stato trovato in possesso di due cacciaviti con i quali, secondo la polizia, avrebbe forzato lo sportello dell'auto.