All'Orto botanico il presepe artistico

Si tratta di una installazione composta di sculture in pietra realizzate dal maestro Gianni Salidu, artista scomparso nel 2009: saranno presenti all'evento il direttore dell'Orto Botanico, Gianluigi Bacchetta, e la moglie dell'artista, che – riferendosi alla sacra rappresentazione – disse: "Scolpire un presepe è per me un omaggio alla famiglia, culla di luce e amore".



Il presepe rimarrà aperto al pubblico per tutto il periodo natalizio, fino all'8 gennaio 2018. Gli orari di visita saranno quelli consueti dell'Orto botanico durante il periodo invernale: dalle 9 alle 16 tutti i giorni escluso i lunedì (chiusura per riposo settimanale). Gli unici giorni di chiusura osservati dall'Orto nel periodo natalizio saranno il 25 dicembre e il primo gennaio, come accade per tutte le strutture museali. Per gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Cagliari l'ingresso è gratuito e i residenti nel Comune di Cagliari hanno diritto alla riduzione del biglietto.