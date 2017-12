Ruba smartphone in un negozio. 27enne in manette a Cagliari

Un ragazzo di 27enne maliano è stato arrestato dalla polizia a Cagliari per furto aggravato in concorso. Il fatto risale a martedì sera. L'uomo avrebbe rubato, d'accordo con un complice, un telefono cellulare all'interno di un negozio in viale Monastir. L'arrestato è noto alla polizia. E' infatti l'autore della tentata rapina ai danni della Pizzeria- Kebab in via Barcellona e responsabile del furto di un cellulare ai danni del titolare di una bancarella della Fiera di Natale. Al momento sono in corso le ricerche del complice.