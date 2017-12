Il Miracolo di Natale anche a Selargius. Appello per donare la spesa ai più poveri

Il Miracolo di Natale si ripete e allarga i suoi confini oltre Cagliari. Per la ventunesima edizione, la manifestazione di solidarietà organizzata da Gennaro Longobardi, avrà un punto di raccolta anche a Selargius, in piazza Maria Vergine Assunta per la precisione.







"È la prima volta che Selargius partecipa", sottolinea il sindaco Gigi Concu, che lancia un appello generale: "Mi rivolgo a tutti i selargini, sono certo che con il loro buon cuore e con la loro generosità riusciranno a realizzare il nostro grande miracolo: cercare di rendere più serene e gioiose le feste di chi è meno fortunato".



L'appuntamento è per lunedì 18, dalle 9 alle 21, s potranno donare generi alimentari a lunga conservazione (ad esempio pasta, biscotti, zucchero, panettoni, scatolame), ma anche prodotti per bambini (come omogeneizzati e pannolini) e giocattoli (anche usati, purché in buono stato). "Tutto ciò che verrà raccolto andrà poi alla Caritas cittadina che procederà con la distribuzione ai selargini più in difficoltà".

Nella foto la scalinata della basilica di Bonaria a Cagliari