Coltivano marijuana in casa. Nei guai mamma e figlio

Cagliari, madre e figlio finiscono agli arresti domiciliari per coltivazione di droga a fini di spaccio. Sono stati arrestati dai carabinieri perché in casa avevano organizzato un laboratorio per la coltivazione della marijuana. Nell'abitazione di M.D 46enne cagliaritana e del figlio F.M 27enne sono state trovate 45 piante di cannabis e il materiale utile per la coltivazione e il confezionamento.