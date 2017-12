Tamponamento a catena in viale Marconi, traffico in tilt

Tamponamento a catena nel viale Marconi in direzione Cagliari, con tre veicoli coinvolti. Due donne, passeggere di due delle auto coinvolte, sono state soccorse dal 118 e trasportate al PS dell'ospedale Marino, entrambe in codice verde. Forti rallentamenti al traffico fino alla rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.