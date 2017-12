Cagliari, investita mentre attraversa sulle strisce

Incidente stradale questa mattina a Cagliari tra via Vesalio e via del Cannetto. Una Opel Corsa, guidata da una donna di 63 anni di Bolotana ha investito una donna di 59 anni di Cagliari che attraversava sulle strisce pedonali. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all'ospedale Brotzu. Sul posto la polizia municipale per accertare le responsabilità.