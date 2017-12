Sardi promossi a tavola ma non costanti nell'attività fisica

Il 78% dei sardi dichiara di seguire un'alimentazione attenta alla propria salute, adottando comportamenti e accortezze per restare in forma e prevenire il più possibile l'insorgere di patologie. Lo evidenzia l'ultima ricerca dell'Osservatorio di una importante ocietà di assicurazioni italiana.

Oltre tre sardi su quattro, insomma, fanno della dieta una forma di prevenzione. E una fetta importante di questi non si limita al semplice buon senso, ma lo fa con scelte mirate e consapevoli, che diventano veri e propri “stili di vita”: ben il 32%, infatti, seleziona sempre con cura che cosa mettere in tavola, controllando ingredienti e apporto calorico sulle confezioni, e il 19% acquista in prevalenza prodotti integrali e biologici.

Ma, accanto a queste scelte più rigorose, come si comportano gli abitanti della Sardegna che fanno prevenzione a tavola? Il 59% mangia molta frutta e verdura e il 56% limita l’uso del sale. Un ulteriore 54% cerca di contenere il consumo di alcol e il 28% quello di carne rossa.

L'attenzione e la cura poste in ambito alimentare non vengono invece impiegate nell'attività fisica. Qui le percentuali si ribaltano: solo il 45% dei sardi dichiara di praticare attività fisica o sportiva regolarmente. Gli altri, a parte un 11% che si dice non interessato, sembrano avere buoni propositi, ma spesso manca loro il tempo per essere più costanti, invece di limitarsi a fare moto una volta ogni tanto (27%), o per iniziare del tutto a praticare (17%).

Ma in materia di prevenzione e stile di vita a chi si rivolgerebbero gli abitanti della Sardegna? Per oltre la metà dei sardi (53%) la figura di riferimento è il professionista, come il medico, il dietologo o il personal trainer, mentre il 35% cercherebbe informazioni e programmi sul web, navigando su siti specializzati, blog e forum. Le app dedicate alla salute e al fitness, invece, verrebbero, a oggi, utilizzate dal 20% degli abitanti della Sardegna.