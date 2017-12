Tragedia a Sant'Antioco, bimbo di due mesi muore nella culla

Sant'Antioco scossa da una tragedia. Un neonato di due mesi è stato trovato morto dai genitori mentre dormiva nella culla. È successo in un'abitazione di via Matteotti intorno alle 18.30. I primi accertamenti tendono a far escludere che il decesso sia da attribuire ad azione di terzi. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma al policlinico di Cagliari Monserrato per l'esame autoptico.