Tratta di esseri umani, se ne parla a Cagliari

Si discute del fenomeno della tratta degli esseri umani e delle azioni per contrastare un fenomeno che anche in Sardegna acquista dimensioni preoccupanti nell'incontro organizzato dalla Regione, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, mercoledì 13 dicembre a Cagliari.