Cagliari, ruba elettricità e la utilizza per la coltivazione della marijuana

CAGLIARI - Gli agenti della Squadra Volante e del gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 40enne, con precedenti penali specifici, per i reati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di furto di energia elettrica.

Nella mattinata di ieri il Centro Operativo ha inviato un equipaggio della Squadra Volante in Piazza Demuro a seguito di richiesta da parte di personale Enel che, durante una verifica, aveva constatato una manomissione dei contatori di un palazzo. Gli Agenti, giunti sul posto, hanno verificato l’effettiva manomissione effettuata attraverso un foro praticato nel muro di un palazzo, nel quale passava un cavo elettrico che portava direttamente ad un garage distante circa 20 metri dall’edificio. Nel garage i poliziotti hanno accertato che all’interno, al momento, non vi era nessuno ma che, dallo stesso garage, proveniva un forte odore di stupefacenti.

Gli Agenti sono risaliti alla persona che utilizzava il garage. Poco dopo infatti si è presentata sul posto. Effettuato il controllo all’interno del garage, i poliziotti hanno scoperto uno stanzino adibito a serra, con lampade e ventilatori per l’areazione, 28 piantine di marijuana e, in un mobile sono stati rinvenuti 120 grammi circa di marijuana, un contenitore in plastica contenente marijuana essiccata per il peso di gr 50 circa, una busta in cellophane contenente marijuana per il peso di gr. 5, un involucro contenente numerosi pezzi di hashish per il peso di 50 grammi circa, due trita erba e fertilizzanti per la cura delle piante. Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.