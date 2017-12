Cagliari, 40enne investito in via Piovella

Incidente stradale in via Piovella a Cagliari. Una Seat Ibiza, guidata da un 50enne cagliaritano, mentre procedeva verso via Cadello ha investitoun uomo di 40 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale Marino in codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.