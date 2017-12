Matherland in via Bacaredda, fermo gioco del Comune: "Mancano le autorizzazioni"

In un comunicato l'amministrazione spiega i motivi dello stop: "In seguito alla presentazione della documentazione da parte dei titolari del Matherland, arrivata l'8 dicembre, e dopo i sopralluoghi nelle settimane scorse da parte della Polizia Municipale, servizio di Sorveglianza Edilizia, è stata firmata l'ordinanza dirigenziale di ingiunzione di sospensione dei lavori nell'area tra via Bacaredda e via San Rocco.

A conferma delle perplessità già espresse dal sindaco e dagli assessori competenti, le opere sono state portate avanti senza le necessarie preventive autorizzazioni e comunicazioni, in un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico e a rischio archeologico. Oltre alle criticità rilevate con l'ordinanza, restano ferme tutte le riserve già espresse sull'impatto che l'intervento avrebbe sulla sicurezza, sulla viabilità e sull'inquinamento acustico".