Cagliari, brucia lo stop e si scontra con un'altra auto

Incidente stradale nel pomeriggio in via Gherardo delle Notti a Cagliari. Una Alfa Romeo 156 guidata da un 42enne nuorese proveniente da via Renzo Laconi non avrebbe rispettato uno stop, andando così a sbattere contro una Smart condotta da una donna torinese di 35 anni che percorreva la via Gherardo delle notti diretta verso il viale Monastir. La conducente della Smart è rimasta contusa ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.