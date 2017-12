Cagliari, 27enne investita in via Roma

Incidente stradale questa sera nella via Roma. Una Volkswagen Polo guidata da una donna di 44 anni ha investito una ragazza 27enne che attraversava via Roma dal lato del Consiglio Regionale verso i parcheggi di piazzetta Contu. La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo all'ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.