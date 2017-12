2017 lègiu: Sardigna intra is regiones prus corpadas dae sa sicagna

Abbanoa narat ca sa Sardigna est intra sas regiones prus corpadas dae sa sicagna. Ocannu no at proidu meda e b'at pagu abba in sas digas de sa provžntzias de Tŗtari, Nýgoro de su Mŗrghine, de sa Planargia e de su Sulcis.







CASTEDDU – S'Istitutu de Scientzias de s'Atmosfera e de su Clima de su Consìgiu natzionale de sas chircas narat ca su 2017 est istadu s'annu cun sa peus sicagna dae su 1800 finas a oe: s'abba in totu s'Itàlia est calada de su 30% cun puntos malos in austu (-82%) e santugaine (-79%). Record fintzas pro sa temperadura: su 2017 est istadu su cuartu annu cun prus basca: 1,3 grados a respetu de sa media e in Sardigna sunt istadas contadas prezipitatziones inferiores de sa media. Pro Abbanoa, ca gestit su sistema de s'abba in s'ìsula, sos peus balores sunt in s'àrea de sa Gallura, Logudoro, Campidanu, Igresiente, Montevecchio, Tirsu: inoghe sas artàrias de s'abba contada in su triènniu 2015-2017 est istada serente su 80-90% inferiore a cussa contada in su perìodu 1922-2017. No andat mègius in Nugoro ue su 2017 est istadu un'annu malu: su prus sicoradu de sos ùrtimos deghe annos.