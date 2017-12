Arzachena, su capu de is vigiles andaìat a su mare imbetzes de traballare

Su capu de sa politzia de su munitzipiu de Arzachena est istadu incurpadu de peculadu, abusu de ufitziu e ateros reatos dae sa Guardia de Finantza de Tàtari.

Difatis, sighende s'iscumbata de sa Finantza, ca at controlladu su cumandante de sos politziotos cun telecameras e intercetatziones, paret de meda importu su cumportamentu de su vigile: a s'ispissu fartaiat de su logu de traballu pro meda oras, posca aère firmadu sa presèntzia, pro faghere àteras cosas comente, pro esempiu, andare a su mare. Una birgòngia, si sa ipòtesi at a èssere cunfirmada, mescamente pro ite semus faeddande no isceti de unu funtzionàriu pùblicu ma de una pessona ca diat a cumandare e faghere de esèmpiu a àteros traballadores.