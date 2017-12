Villagrande, ochidos sessanta porcos ca fiant sena mere

Ochidos sessanta porcos in sa bidda de Villa-grande Strisàili. Est su resurtu de un'operatzione cumandada dae sa Regione pro eliminare sa peste suina, ca creschet mescamente ue non b'at controllos.







In particulare sas operatziones ant pertocadu sos terrinos pùblicos de su Comunu ogiastrinu in d'unu logu tzerriadu Is Eras. “Amus traballadu – est iscritu in nd'una nota de sa Regione - in paris cun s'agentzia Forestas, s'Istitutu Zooprofilàticu isperimentale (Izs) e cun su controllu de sa prefetura e de sa cuestura de Nùgoro. Torramus gràtzias a totus pro sa professionalidade dimustrada oe e semper”.

S'atzione arribat posca s'abbatimentu de 210 porcos in su sartu de Arzana, Desulo, Orgòsolo de acontèssidu s'oto de su mese de nadale. Una fata ca non fiat pràghida a sos pastores de sa zona.