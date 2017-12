Assemini, nd'arribat s'autovelox. Su sìndigu Puddu: "Serbit prus seguràntzia, no est pro faghere dinari"

Is rugas de sa tzitade de Assèmini no sunt una pista pro currere. Ddu narat su sìndigu de Assemini Mario Puddu ca su Facebook at iscritu unu post in nue annùntziat sa còmpora dae su Comunu de unu autovelox, cussa aina ca serbit pro rilevare sa lestresa de is màchinas. “At a arribare a sa fine de nadale – narat Puddu – in paris cun tres iscatulas in nue ponnere de cando in cando s'autovelox. Comente previdit sa lege, sa politzia munitzipale at à publicare sos logos e sas dies in nue s'autovelox at a essere ativu. In su matessi tempus b'at a èssere unu cartellu eletrònicu a sas ghennas de Assèmini. “No est una detzisione pro faghere dinari – sutulineat Puddu – ma pro aumentare sa segurantzia”.