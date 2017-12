Cagliari, nuova vita per piazza Garibaldi - FOTO

CAGLIARI - Sono stati i piccoli allievi della scuola dell'Infanzia dell'Istituto Alberto Riva, Elena, Francesco e Matilde, a tagliare il simbolico nastro rosso in una cerimonia che questa mattina non solo ha ridato alla scuola la possibilità di avere accesso al nuovo spazio, ma ha anche restituito a tutti i cagliaritani la Piazza Garibaldi.

Presente il sindaco Massimo Zedda: “Ci sono stati alcuni ritardi ma siamo voluti andare oltre il primo intervento, non solo ampliando la Piazza, ma anche utilizzando materiali di maggior pregio come il granito e intervenendo su tutti quei sottoservizi che si sono resi necessari durante i lavori. Alla fine possiamo dire di essere soddisfatti anche perché il risultato è sotto gli occhi di tutti e non resta che animare questo spazio”.

Tra gli interventi sulla nuova Piazza Garibaldi, costati 1,2 milioni, sono da sottolineare l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, il posizionamento dei camminamenti in legno per salvaguardare le radici degli alberi storici presenti sulla piazza, la pulizia e la messa in sicurezza della balaustra storica della Riva, la collocazione di uno spazio giochi per i più piccoli e delle panchine, ma soprattutto l'ampliamento della superficie a disposizione dei cagliaritani. Si è passati, infatti, dai meno di cinquemila metri quadri agli oltre seimila, con più di mille metri quadri sistemati a verde.