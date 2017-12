Casteddu, unu defibrilladore pro su Terminal Crociere

Unu defibrilladore pro sarbare sas persones ca tenent un'atacu a su coro. Dae oe su Terminal Crociere de su molo Rinascita, in Casteddu, est prus seguru.







S'aina at a serbire mescamente pro sos crocieristas ca arribant in tzitade. Sos nùmeros sunt meda artos, in sos ùrtimos annos sunt istados prus de 450 mìgia sos turistas ca nde sunt calados dae sas naves.

Un'istrumentu comente su defibrilladore, est dimustradu dae sa iscièntzia, podet aumentare de meda sa pertzentuale de bida a una persone ca at àpidu unu infartu. Sas istatìsticas narant ca in Sardigna b'at unu infartu ònnia chimbe oras e ca si b'at un'interventu intre chimbe minutos custu diat èssere detzisivu.