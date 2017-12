Furone de botarga arrestadu in Quartùciu: traballat in sa matessi sienda

A pustis de una signalatzione de su responsàbile de s'impresa, sa politzia at arrestadu un'òmine ca traballat pro sa matessi sienda: P.N 46 annos e giai connotu dae sa Giustìtzia. Sos suspetos sunt cumentzados in sas ùrtimas dies cando su responsàbile de s'impresa aiat bidu ca in su depòsitu fartaiant 14,2 chilos de botarga giai pronta pro dda bendere. Dae àteros controllos est resurtadu ca fartaiant in totu 488 chilos pro unu balore de 50migia èuros. In sa bursa de su traballadore sunt istadas agatadas ses iscatulas de botarga, in sa domo nde teniat imbetzes àteras duas.