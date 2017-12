Migliaia di foto pedopornografiche nel pc, arrestato 50enne di Guspini

Un uomo di 50 anni di Guspini è stato arrestato dai carabinieri di Villacidro per cessione e detenzione di materiale pedopornografico. A seguito di una perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di circa 2500 fotografie e 150 filmati, con contenuti pedopornografici, archiviati in un pc, in uno smartphone e in una chiavetta Usb. Secondo i militari foto e filmati venivano ceduti anche ad altre persone via internet.