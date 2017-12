Il caso. Salamandre messicane nelle vasche di un parco a Cagliari

Due esemplari di 'Ambystoma mexicanum', una specie di salamandra in via di estinzione, endemica del lago di Xochimilco, vicino a Città del Messico, sono stati identificati dal Corpo forestale nel parco Siro Vannelli di Cagliari.







IL RITROVAMENTO. Il 1515, numero verde del Corpo forestale è stato allertato da un operaio comunale addetto alle manutenzioni. L'uomo aveva infatti scoperto all'interno della vasca del parco due 'curiose creature' rosa con appariscenti branchie rosse, coda e zampe dalle lunghe dita sottili. Gli agenti del Corpo hanno identificato gli animali,comunemente chiamati 'axalotl' o 'assolotti', che sono a rischio di estinzione allo stato naturale a causa della pesca e della distruzione dell'habitat, si riproduce con successo in cattività ed è tutelato dalla Convenzione di Washington (Cites) sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. I due esemplari sono stati presi in consegna dagli esperti Cites del Corpo forestale e affidati alle cure della Clinica veterinaria San Giuseppe.

I RISCHI E L'APPELLO. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna sottolinea che la liberazione di animali esotici è severamente vietata in quanto può causare gravi danni alle specie e al nostro stesso ambiente. Viene perciò lanciato un appello ai cittadini di non commercializzare questa specie (quotata sul web per circa 15 euro) né le altre specie aliene. Chi ha acquistato i due esemplari li ha probabilmente abbandonati in un luogo privo di nemici naturali, replicando in questo modo la problematica delle tartarughe dalle orecchie rosse che stanno soppiantando le tartarughe d'acqua nostrane.