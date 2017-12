Casteddu, mortu s'ativista Vitzente Pillai

Vincenzo 'Vitzente' Pillai, giai professore de istōria e filosofia, polėticu de manca e semper in conca de is manifestatziones ca nci fiat in Casteddu, mescamente contra a sos polėgonos e sas esertzitatziones militares in Sardigna.







S'annuntziu de sa morte arribat dae Bustianu Cumpostu de Sardigna Natzione ca in facebook iscriet: “A dolu mannu amus ischidu chi est bènnidu a mancare Vitzente Pillai, cumpagnu cumbatente de tantas batallas de libertade e de democratzia. Cundolentzias sentidas a sa figia e a totu sa familla ma cundolentzias puru a totu nois pro su mancamentu mannu chi dent aere sas lutas chi cun isse amus cumintzadu e mantesu cun costantzia e coerentzia. Pro semprere in su coro e in sa mente amigu e cumpantzu Vitzente. Pro s'interru e su dolaspiu bos amus a faghere ischire”. Pillai, in annos colados est istadu esponente de su Prc. In su 2006 fiat istadu candidadu a sa Camera cun Rifondatzione Comunista.

In sa fotografia Vitzente Pillai (in italianu Vincenzo Pillai) cun Bustianu Cumpostu.