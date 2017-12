Università di Cagliari, al via progetti per l'orientamento degli studenti delle superiori

CAGLIARI - Scuole estive ma anche corsi, seminari e laboratori durante tutto l'anno e per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo universitario e specifici corsi di preparazione ai test d'ingresso con livelli di difficoltà crescente. Ma anche lezioni congiunte – tenute insieme da insegnanti delle superiori e docenti dell'Ateneo – per allineare i programmi di studio. E al primo anno di università maggiori e più incisive attività di supporto con figure specializzate sia di orientamento sia di counseling, dislocati nelle Facoltà o nelle segreterie studenti, per agevolare gli iscritti nell'impatto con l'Università.

Sono soltanto alcuni dei contenuti del Progetto Orientamento dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato nei giorni scorsi dagli organi di governo dell'Ateneo, Cda e Senato accademico.

L'Accordo Quadro che lo prevede è stato firmato dall'Ateneo del capoluogo con la Regione e l'Università degli Studi di Sassari per la realizzazione di iniziative di orientamento all'istruzione universitaria o equivalente a valere sui fondi della programmazione del Por Fse 2014/2020. La dotazione finanziaria complessiva è di 7 milioni di euro, ripartita tra i due atenei sardi in base al parametro della popolazione studentesca (all'Università di Cagliari 4,7 milioni).

"Si tratta di uno sforzo importante, di risorse economiche e umane – è il commento del rettore dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo – realizzato per andare incontro alle famiglie e agli studenti sardi per aiutarli a scegliere con maggiore consapevolezza il corso di laurea che più si addice alla loro passione e ai loro ideali".

Il progetto dell'Università di Cagliari si rivolge soprattutto agli studenti delle ultime tre classi delle scuole superiori: saranno organizzati anche seminari specifici per avvicinare i ragazzi ai servizi di supporto offerti nelle Facoltà e corsi tenuti dai docenti universitari finalizzati a specifiche tematiche riguardanti la metodologia dello studio universitario. L'Università, con il supporto delle scuole e il contributo decisivo della Regione, mira a orientare e supportare gli studenti nella scelta del percorso universitario, nel potenziamento delle conoscenze, competenze e abilità trasversali, nella preparazione ai test d'ingresso ai corsi universitari, ma anche ad incrementare il tasso di successo nella prosecuzione del percorso universitario (anche in termini di riduzione degli abbandoni fra 1° e 2° anno) e ad aumentare i crediti formativi conseguiti fra il 1° e 2° anno. L'idea di fondo è coinvolgere gli studenti con seminari, laboratori e attività innovative, proponendo loro anche la frequenza di corsi estivi tematici per riallineare le competenze in ingresso. Una delle tante novità del progetto cagliaritano è l'organizzazione dei corsi estivi su specifiche discipline o facoltà.