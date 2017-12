Sassari, sequestrati 370mila petardi: erano esposti in un centro commerciale a rischio incendio

A Sassari la polizia ha sequestrato, nel centro commerciale Euro China, 500 chili di petardi per un totale di circa 370mila oggetti. Una parte del materiale, circa 75 chili per 123mila pezzi, era stoccata in diversi scaffali esposti al pubblico assieme ad altra merce, in quantitativi di gran lunga superiori ai limiti consentiti dalla legge ed in modo non idoneo ad assicurare le minime condizioni di sicurezza. La restante parte è stata rinvenuta nascosta in un magazzino, anch’esso privo di ogni requisito di sicurezza. Entrambi i capannoni sono risultati privi della prevista certificazione di prevenzione incendi e il responsabile non era in possesso della licenza necessaria per detenere il materiale.