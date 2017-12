Cagliari, tre incidenti in poche ore - FOTO

Tre incidenti in poche ore nella serata di giovedì a Cagliari. Sono accaduti in via Cadello, viale Merello e in via Is Mirrionis. Il primo tra via Cadello e via Monsignor Piovella ha coinvolto due auto: una persona è finita in ospedale ma non è grave. In viale Merello invece sono venute a contatto una moto e un'auto: il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo. Infine tra via Is Mirrionis e via Timavo uno scooter ha urtato una Ford Fiesta. Lo scooterista è stato trasportato al pronto soccorso con assegnato codice giallo. Sui tre incidenti ha lavorato la polizia municipale.