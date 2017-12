Quartu, Delunas spegne i petardi: "Niente botti fino all'8 gennaio"

Il sindaco di Quartu Stefano Delunas con un'ordinanza ha disposto il divieto di far esploder petardi in tutte le aree pubbliche e private tra le ore 23 del 24 dicembre 2017 e la mezzanotte del 7 gennaio 2018. "Il provvedimento - afferma il sindaco - intende tutelare le persone anziane, che spesso si trovano a trascorrere da sole tali festività, i bambini e i cardiopatici, ma anche gli animali domestici, particolarmente sensibili ai botti. La stessa ordinanza vieta di consumare e di introdurre bottiglie in vetro in occasione di spettacoli o altri eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di pubblico".