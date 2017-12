Cagliari, incidente in via Dante: auto contro moto

Incidente stradale questa mattina nella via Dante all'altezza della via Ferracciu. Una Clio guidata da una donna di 52 anni ha urtato una moto Honda condotta da un uomo di 65 anni. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice verde al Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.