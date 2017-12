Cassa, is animalistas iscobèrrent 500 trampas in su parcu de Gutturumannu

Tra onnìasantu e nadale in su parcu de Gutturumannu b'ant istados sos campos, organizados dae sa Lav, anti sa cassa de frode. Gràtzias a custa atividade sunt istados iscobertos tres percursos ca impreant sos cassadores cun prus de 500 trampas. Iscobertas fintzas chimbe retzas serente de is sartos de Cabuterra però pro fortuna no fiant meda sas atividades contra sa lege agatadas in su territòriu a parusu impreadu dae sos ca cassant pugiones.