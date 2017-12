In Tortolì nd'arribat sa pista pro patinare a pitzus de s'astra

At a èssere dae su 23 de su mese de nadale a s'oto de su mese de ghennàrgiu in pratza Fra Locci.







Gente manna e pitzocheddos ant a godire in sas dies de festa cun d'unu giogu nou: di fatis est istada ammaniada, pro sa prima borta in Tortolì, una pista de patinàgiu in s'astra. Est in nd'una tensostruttura in pratza Fra Locci. Sa novidade de sa paschixedda tortoliesa, a pustis de sas provas fata eris, at a cumentzare oe a sas ses de merie cun s'inchingiada pùblica.

S'impiantu at a èssere abertu finas a s'oto de su mese de ghennàrgiu: a mangianu dae sas 10 a sa 1 e a merie dae sas 3 a bia a is 9.