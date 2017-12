Casteddu, intzidente in sa die de paschixedda. Investida pitzinna de bator annos

Intzidente sa die de paschixedda a merie in su bighinadu de Villanova in Casteddu. Una pitzinna de bator annos est istada investida in via Piccioni: mentras fiat bessende dae domo est istada curpada dae una màchina, una Lancia Y ghiada dae un'̣mine casteddaju de 33 annos. Ferida, sa pitzinna est istada trasportada in s'ospidale Brotzu: forsis tenet una anca truncada. In su logu de sa atapada sa politzia munitzipale.