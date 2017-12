Sa finantzia iscoberit un'evasore totale: depet donare a su fiscu 69migia euros

Sa guŕrdia de finantzia de Sanluri at iscobertu unu evasore totale ca at cuadu a su fiscu 69migia čuros. Is finantzieris ant controlladu su curretu pagamentu de is goddetas, in particulare de s'Iva e de s'Irap. Dae su controllu ant verificadu ca s'ňmine, pro duos annos intra de bator controllados, no aiat pagadu nudda. S'operatzione de is finantzieris at cunsentidu de atzertare sa fura a su fiscu de 69migia čuros e un'evasione Iva de 15měgia euros.