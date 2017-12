Elmas, furones in s'iscola 'Duca degli Abruzzi'

Furones in s'iscola 'Duca degli Abruzzi' in Elmas. Pro duas notes, tra su 20 e su 21 de su mese de Nadale, sunt intrados in sos laboratòrios, in su casifìtziu e in su depòsitu de s'iscola e ant furadu meda iscàtulas de casu, pagu prus o mancu milli, ca aiant preparadu is istudiantes. Sos ladros ant furadu puru is ainas ca is istudiantes impreaiant pro traballare.