Intzidente in s'istrada de s'Asse Mediano de Casteddu conca a Sestu in sa note.







Un'òmine de natzionalidade ucràina de 40 annos fiat a sa ghia de una Mercedes cando, serente de una curva a sa dereta, a su chilòmetru 8,250, at pèrdidu su controllu de sa màchina ca at corpadu contra a su guard rail. Sa màchina est totu arrogada, s'autista est istadu carradu a su 118 de s'ospedale Brotzu cun assignadu unu còditze giallo. In su logu est intervènnida sa politzia munitzipale.