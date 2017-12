Maridu e mugere investidos in Casteddu

Duas pessonas sunt istadas investidas martis, in sa note, in sa ruga de Lungomare New York 11 Settembre in Casteddu. Serente s'istrýscia pedonale de via Porcile, una mÓchina ghiada dae una fŔmina de 47 annos de Pula no at lassadu passare una c˛pia: maridu e mugere, ambos de dolia-noa, sunt istados corpados e dd'ant acabbada in terra. Posca sunt istados trasportados in s'ospidale Marino. Forsis sa fŔmina tenet un'anca truncada. In su logu est intervŔnnida sa politzia munitzipale.