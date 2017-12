Fisco, ristoratore di Senorbì 'dimentica' di dichiarare ricavi per 600mila euro

SENORBI' - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle della tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante a Senorbì nel settore della ristorazione. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto pagamento di Iva e Irap.

E' stato constatato che l’azienda ha omesso di dichiarare al fisco ricavi per 609mila euro, con una conseguente evasione Iva Per 61mila euro. I controlli dei finanzieri hanno inoltre evidenziato che, tra i dipendenti dell’attivita’ commerciale, uno di loro prestava la sua attivita’ lavorativa senza una regolare assunzione. Il titolare dell’attività sottoposta a controllo è stato sanzionato con una multa il cui importo oscilla tra i 1. 500 e i 9. 000 euro. Inoltre, lo stesso è stato diffidato alla regolarizzazione del lavoratore per il periodo di lavoro prestato in nero e la sua posizione è stata segnalata alla direzione territoriale del lavoro di Cagliari ed alla direzione provinciale Inps.